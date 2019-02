I carabinieri di Caserta, guidati dal maggiore Andrea Cinus e coordinati dalla Dda di Napoli (sostituto procuratore Luigi Landolfi, procuratore aggiunto Luigi Frunzio) hanno arrestato oggi, martedì 5 febbraio, 19 persone nell'ambito di un'indagine sul voto di scambio politico-mafioso relativo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania del 31 maggio 2015. Il clan implicato è quello camorristico dei Belforte, attivo nel Casertano.

Le intercettazioni

Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di scambio elettorale, estorsione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti i reati sono aggravati dall'uso del metodo mafioso, secondo quanto è emerso dalle intercettazioni ascoltate dai carabinieri. "Se non escono i voti devi vedere! Ti togliamo la macchina da sotto" dice Agostino Capone, fratello del boss Giovanni Capone, a un elettore costretto a votare il candidato Pasquale Corvino. E ancora: "Li vado a prendere, li porto a votare fino a dentro. Con il telefono in mano faccio la foto, devo vedere il suo telefono se no non hanno niente", dice Capone riferendosi agli elettori cui erano stati promessi dei regali in cambio del voto a Corvino. Sempre Capone racconta alla moglie di aver minacciato anche il presidente di un seggio dove aveva accompagnato un anziano a votare quasi fin dentro la cabina. "Non mi ha detto proprio niente perché io lo stavo menando là dentro".

La compravendita di voti

I voti venivano venduti a peso d'oro (70 euro a preferenza). Dalle indagini sarebbe emersa anche l'imposizione ai candidati, per il servizio affissione dei manifesti, di una ditta riconducibile alla moglie del boss del clan. In alcuni casi i nomi sulla scheda elettorale venivano corretti quasi nella cabina.

Indagata anche compagna primario Cardarelli

Tra gli indagati figurano anche Lucrezia Cicia (Forza Italia), compagna del primario dell'ospedale Cardarelli ed ex sindaco di Capua Carmine Antropoli (arrestato ieri, lunedì 4 febbraio, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa). Alla donna viene contestato il voto di scambio politico-mafioso. Risulta indagato anche un altro politico di Forza Italia, Domenico Ventriglia.

Gli arrestati

Tra gli arrestati ci sono anche due candidati alle regionali del 2015: Pasquale Corvino, del partito 'Nuovo Centrodestra - Campania Libera', noto imprenditore titolare di laboratori di analisi, ex presidente della Casertana Calcio ed ex vicesindaco di Caserta, nonché fratello dell'attuale assessore comunale di Caserta Elisabetta Corvino (tra le più votate alle scorse comunali, ndr), e Pasquale Carbone, ex sindaco di San Marcellino. Entrambi, risultati non eletti, sono finiti agli arresti domiciliari per il reato di voto di scambio politico-mafioso.

Le indagini su Corvino e Carbone

Carbone, hanno accertato gli inquirenti, avrebbe versato ad Antonio Merola, esponente del clan Belforte di Marcianise anch'egli finito in carcere, 7mila euro per 100 voti, ottenendo alla fine solo 87 voti. Carbone, dopo le elezioni, ha anche chiesto a Merola la restituzione di parte dei soldi versati. Corvino invece avrebbe promesso ad Agostino Capone e Vincenzo Rea, altri due esponenti del clan finiti in cella, la somma di 3mila euro ciascuno, oltre a buoni spesa e carburante.

