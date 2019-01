La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso.

La situazione nel resto della Campania

Il centro di bassa pressione tende a traslare verso lo Ionio richiamando, da questa posizione, fredde correnti settentrionali, temperature in sensibile diminuzione. Venti moderati o forti di Maestrale in rotazione da NE. Mari generalmente mossi, molto mosso il Tirreno.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,2 µg/m³.