Terremoto, sciame sismico sul Vesuvio: scosse avvertite dai cittadini

Uno sciame sismico è in atto sul Vesuvio dalle 10.11 di sabato mattina. La sequenza principale è stata caratterizzata da tre scosse, di cui la più importante di magnitudo di 1.8, con l'ipocentro a una profondità di 2,7 chilometri. Secondo quanto riferisce l'Osservatorio Vesuviano, da allora sono in atto altre scosse di minore entità. In un paio di comuni che si trovano sulle pendici del vulcano i cittadini hanno sentito distintamente il terremoto, anche se al momento non si registrano danni.

La spiegazione della direttrice dell'Osservatorio Vesuviano

"È in atto uno sciame sismico di bassa magnitudo", spiega Francesca Bianco, direttrice dell'Osservatorio. "L'energia degli eventi è bassa - conclude - e rientra nella normale attività di un vulcano attivo come il Vesuvio".

Borrelli: "Completare i piani di evacuazione"

"Il nuovo sciame sismico che ha interessato l'area del Vesuvio ancora una volta ci ricorda la necessità di completare i piani di evacuazione di tutti i comuni interessati dentro e fuori la zona rossa. Chiederò alla Protezione civile nazionale di procedere celermente alla realizzazione di un calendario delle simulazioni e delle prove di evacuazione per verificare tutte le eventuali criticità". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

"Al tempo stesso ritengo necessario procedere alle verifiche puntuali del rispetto delle norme antisismiche dei fabbricati a partire da quelli pubblici come scuole, ospedali, edifici comunali - ha proseguito - specie in quei comuni dove le manutenzioni sono carenti viste le enormi difficoltà economiche e finanziarie che dilatano nel tempo gli interventi strutturali".