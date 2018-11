Caserta, carabiniere morto: fermato il ladro inseguito dal militare

Si è costituito ai carabinieri il 24enne Pasquale Attanasio, di Napoli, ritenuto il ladro che martedì sera il vicebrigadiere Emanuele Reali stava inseguendo quando è stato travolto e ucciso da un treno nei pressi della stazione di Caserta. Attanasio, braccato dai carabinieri, che gli davano la caccia in maniera incessante da 48 ore, si è presentato con il suo avvocato di fiducia al Comando Provinciale dell'Arma in via Laviano a Caserta, la caserma dove prestava servizio il 34enne Reali.

Il fermo

Qui è stato sottoposto a fermo, su disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per i reati di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e morte come conseguenza di altro reato. Domani, sabato 10 novembre, sono previsti i solenni funerali del vicebrigadiere, alle ore 15 nel comune di Piana di Monte Verna (Caserta). Annunciate le presenze del ministro della Difesa, Trenta, e del comandante generale dell'Arma, Nistri.