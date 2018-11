Napoli, donna difende pakistano da insulti razzisti: video è virale

È diventato virale sui social network il video in cui si vede una signora prendere le difese di un passeggero pakistano sul treno. L’uomo era stato apostrofato poco prima con un insulto razzista da un ragazzo a bordo della Circumvesuviana, la ferrovia locale che collega Napoli con i comuni dell’area vesuviana. Il filmato, che gira in rete già da ieri, 2 novembre, ha collezionato migliaia di visualizzazioni.

L’appello del presidente Eav

“Lancio un appello, – afferma, Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav, l’ente che gestisce la Circumvesuviana - voglio ringraziare personalmente e a nome di Eav la signora coraggiosa che ha difeso un ragazzo pakistano sulla Circumvesuviana da un’aggressione razzista. Lo voglio fare di persona e da vicino. E voglio consegnarle un premio speciale ‘cittadini protagonisti’. Chiedo quindi a tutti di darmi elementi e notizie della signora del video di Fanpage che ha avuto migliaia di visualizzazioni. In modo da poterla rintracciare, incontrare, premiare. Perché in tanti parlano, ma troppi non si muovono, per inerzia o per paura. Viva il coraggio, il coraggio ci renderà liberi”. L’appello è stato accolto: la signora Maria Rosaria interverrà in diretta Facebook martedì 6 novembre con lo stesso De Gregorio.