Investe giovani con auto dopo rissa fuori da una discoteca: 4 feriti

Investe con l'auto un gruppo di ragazzi in seguito a una rissa avvenuta all'esterno di una discoteca. È accaduto a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno. Il protagonista è un giovane di Nocera Inferiore (Salerno) poco più che 18enne, individuato e arrestato dagli agenti sono ancora a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Quattro persone sono state soccorse e trasportate in ospedale, ma nessuno è in pericolo di vita.

La ricostruzione

Secondo i primi accertamenti, l’episodio sarebbe avvenuto in seguito a un diverbio tra due gruppi di ragazzi che è poi sfociato in rissa. Subito dopo un giovane poco più che 18enne è salito in auto e ha investito quattro persone. La polizia, grazie ad alcune testimonianze, è riuscita a individuare e arrestare il giovane già alle prime ore del mattino. L'episodio ha riportato alla mente quanto accaduto lo scorso 6 maggio davanti a una discoteca di Salerno quando due persone avevano lanciato volontariamente la propria auto contro l'ingresso del locale.