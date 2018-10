Maltempo, bomba d'acqua su Capri: caduti oltre 100mm in poche ore

Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta questa mattina su Capri. La stazione meteo dell’Aeronautica Militare, che ha sede ad Anacrapi, ha rilevato la caduta di oltre 100 mm di pioggia in meno di cinque ore. Si tratta di uno degli episodi di precipitazioni più violenti che si sono verificati sull’isola. Solo il 20 ottobre del 2015, le precipitazioni furono più abbontanti.

Un altro temporale nella notte

Dalla scorsa notte, sull’isola azzurra si è abbattuto un violento nubifragio che ha provocato diversi disagi. I temporali e le raffiche di vento hanno causato crolli e allagamenti in varie zone. Un grande eucalipto è caduto in via Caterola, insieme ad un muro di contenimento. La strada è stata interdetta al traffico. In via Tamborio, invece, l’acqua e il fango hanno ostruito i tombini. Non è stata risparmiata neppure la zona di Marina Grande dove ci sono stati allagamenti e pozzanghere. I collegamenti marittimi, nonostante il vento forte, sono al momento regolari.

Violento nubifragio anche sul Sannio

Nella notte scorsa anche il Sannio è stato colpito dal maltempo. Un violento temporale si è abbattuto su tutta l’area, creando grossi disagi alla circolazione. A Benevento, su ordine del sindaco Clemente Mastella, oggi le scuole sono rimaste chiuse. La Protezione civile ha infatti emesso un’allerta arancione, dalle 22 di ieri fino alla stessa ora di oggi, su tutta la regione e questo ha spinto il primo cittadino a chiudere gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. La stessa decisione è stata presa dai sindaci di altri comuni nel Salernitano e nel Napoletano.

