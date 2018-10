Maltempo, allerta meteo in Campania: scuole chiuse in diversi comuni

A seguito dell’avviso di allerta meteo di colore arancione, diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, dalle 22 di ieri fino alla stessa ora di oggi, molti sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole nella giornata di oggi.

Chiuse le scuole nel Napoletano

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha disposto, in via precauzionale, la chiusura per la giornata di oggi di tutte le scuole di ogni ordine e grado È stata disposta la chiusura degli istituti scolastici anche a Somma Vesuviana, a Sant'Anastasia, a Comiziano, a Torre del Greco, a Pozzuoli e a Giugliano.

De Magistris: "Nel dubbio ho preferito chiudere scuole"

“Le allerte meteo della Protezione Civile non sono mai molto dettagliate e molto spesso sono assai generiche. A volte leggendole ti assale l’inquietudine, scrivono due righe e non ci sono indicazioni, specifiche, orari e si affida al sindaco e alle sue capacità empiriche di valutare che cosa fare”, sottolinea il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in merito all’allerta meteo arancione diffusa ieri, 21 ottobre, dalla Protezione Civile regionale. In seguito all’allerta meteo il sindaco ha stabilito per oggi la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado. Per quanto riguarda le future segnalazioni rosse o arancioni, “valuteremo di volta in volta - spiega il sindaco - ma il mio ordine è alzare l’asticella della prevenzione in caso di allerte meteo significative. Nel dubbio serio, riflettuto, ponderato, senza creare allarmismi e panico, metto al primo posto la sicurezza dei cittadini, soprattutto quella di giovani e bambini. Da oggi in poi l’eccesso di zelo prevarrà sempre su ogni altra considerazione. Meglio prevenire che disseminare la città di lacrime di coccodrillo”. Il sindaco riferisce di aver preso la decisione di chiudere le scuole solo in serata: “Abbiamo cercato invano più volte di avere qualche specifica e poi abbiamo visto il disastro di Roma. La decisione di chiudere o meno le scuole poteva essere presa o no, ma di fronte al rischio ho preferito chiudere”, conclude de Magistris.

Istituti chiusi nel Salernitano

Nel Salernitano invece le scuole resteranno chiuse oggi a Angri, Cava de' Tirreni, Sarno, Roccapiemonte e a Nocera Superiore. Il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli ha anche disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale per monitorare il territorio e verificare le azioni e le misure da predisporre in presenza di una allerta "arancione" della Protezione Civile.

Scuole chiuse anche a Benevento

Anche a Benevento oggi sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Lo ha disposto il sindaco, Clemente Mastella, dopo l'allerta meteo di carattere arancione da parte della Protezione civile della Regione Campania. L'ordinanza di Mastella è stata adottata “valutata la situazione di pericolo” che si può determinare.

Data ultima modifica 22 ottobre 2018 ore 15:00