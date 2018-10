Aversa, cadavere dentro un'auto parcheggiata: identificata la vittima

È stato identificato l'uomo trovato senza vita in un'area di servizio in viale Europa ad Aversa, in provincia di Caserta, questa mattina. Si tratta di Nicola Picone, 26 anni, di Casaluce, nel Casertano. Il giovane aveva precedenti per reati di camorra ed è stato ucciso con almeno sei colpi di pistola. Il corpo è stato rinvenuto all'interno di una Fiat Panda parcheggiata. I carabinieri sono intervenuti dopo essere stati informati dai titolari dell'area di servizio che, nella mattina di venerdì 19 ottobre, hanno notato l'auto parcheggiata e il cadavere all'interno. È stata disposta l'autopsia che è in corso a Napoli. Da un primo esame esterno è emerso che il giovane è stato raggiunto al braccio e al torace da proiettili sparati dall'esterno dell'auto. Picone potrebbe essere arrivato al distributore da solo, probabilmente perchè aveva un appuntamento.

L'ombra della camorra sull'omicidio

Gli inquirenti della Dda di Napoli e i carabinieri del Reparto Territoriale di Aversa ritengono che dietro l'omicidio ci possa essere l'ombra della camorra casalese. Picone, in passato, era stato arrestato per aver chiesto il pizzo ai commercianti per conto della cosca guidata da Carmine Schiavone, il terzogenito del capoclan Francesco Schiavone, detto "Sandokan" (il clan Schiavone è stato indebolito da arresti e pentimenti, come quello di Nicola Schiavone, primogenito di Sandokan). Non si escludono però altre piste. Un aiuto per gli inquirenti potrà arrivare dalle immagini delle telecamere del distributore.

