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I 10 suv più venduti in Italia nel 2026, modelli e classifica

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Ben più della metà delle auto immatricolate in Italia nei primi 9 mesi del 2026 è un suv o un crossover (54,5%). Non importa con quale motorizzazione, ma, secondo i dati Unrae, questo "formato" di auto è il più apprezzato nel nostro Paese. Vediamo quali sono i 10 più venduti, escludendo quelli più piccoli di segmento A

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