I 10 suv più venduti in Italia nel 2026, modelli e classifica

Ben più della metà delle auto immatricolate in Italia nei primi 9 mesi del 2026 è un suv o un crossover (54,5%). Non importa con quale motorizzazione, ma, secondo i dati Unrae, questo "formato" di auto è il più apprezzato nel nostro Paese. Vediamo quali sono i 10 più venduti, escludendo quelli più piccoli di segmento A