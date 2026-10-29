I 10 suv più venduti in Italia nel 2026, modelli e classifica

Ben più della metà delle auto immatricolate in Italia nei primi 9 mesi del 2026 è un suv o un crossover (54,5%). Non importa con quale motorizzazione, ma, secondo i dati Unrae, questo "formato" di auto è il più apprezzato nel nostro Paese. Vediamo quali sono i 10 più venduti, escludendo quelli più piccoli di segmento A
- Il suv più venduto è Jeep Avenger, di casa Stellantis, con 36.029 unità piazzate sul mercato (di cui il 28% elettriche)
- Al secondo posto Yaris Cross con 26.317 immatricolazioni
- Al terzo posto MG ZS con 22.172 auto vendute nei primi 9 mesi 2026 in Italia
- Appena giù dal podio Dacia Duster con 21.557 immatricolazioni
- Il suv di Renault ha venduto nei primi 9 mesi del 2026 in Italia 21.080 unità di Captur
- Sesto posto per T-Roc con 20.589 immatricolazioni
- Il suv bavarese al settimo posto con 18.852 vetture immatricolate, di cui 2.333 elettriche, il 12,3%
- Ottava piazza per il suv del marchio coreano: Sportage immatricola 18.032 vetture in Italia da gennaio a settembre 2026
- Altra Volkswagen al nono posto tra i suv più venduti in Italia: 18.010 unità
- Chiude la Top 10 dei suv più venduti in Italia nei primi 9 mesi del 2026 Ford Puma, con 17.790 immatricolazioni (1.579 elettriche, 8,8%)