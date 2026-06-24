Morgan Midsummer Coupé, nuova super esclusiva. FOTO

Morgan presenta la Midsummer Coupé, variante a tetto fisso della Midsummer realizzata con il contributo di Pininfarina. La produzione sarà limitata a nove esemplari, tutti personalizzabili: il prezzo non è stato comunicato, ma il modello è destinato a una clientela di collezionisti. L’arrivo è previsto nel 2026. Ecco le immagini