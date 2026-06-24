Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Morgan Midsummer Coupé, nuova super esclusiva. FOTO

Motori fotogallery
7 foto

Morgan presenta la Midsummer Coupé, variante a tetto fisso della Midsummer realizzata con il contributo di Pininfarina. La produzione sarà limitata a nove esemplari, tutti personalizzabili: il prezzo non è stato comunicato, ma il modello è destinato a una clientela di collezionisti. L’arrivo è previsto nel 2026. Ecco le immagini

ULTIME FOTOGALLERY

Morgan Midsummer Coupé, nuova super esclusiva. FOTO

Motori

Morgan presenta la Midsummer Coupé, variante a tetto fisso della Midsummer realizzata con il...

7 foto

Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi FOTO

Cronaca

La residenza sarda di Silvio Berlusconi, nota come Villa Certosa, è una delle proprietà più...

4 foto

Amazon Prime Day, i migliori ventilatori in offerta

GUIDA ACQUISTI

Con l’arrivo delle temperature più elevate, i ventilatori tornano tra i prodotti più ricercati...

10 foto

Amazon Prime Day, le migliori offerte di oggi

GUIDA ACQUISTI

Con il secondo giorno dell'Amazon Prime Day entrano nel vivo le promozioni dedicate agli iscritti...

12 foto

Alemanno esce dal carcere di Rebibbia accolto dai sostenitori. FOTO

Cronaca

L'ex sindaco di Roma ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo 18 mesi di reclusione....

9 foto

Video Motori

    Motori: articoli correlati

    Morgan Midsummer Coupé, nuova super esclusiva. FOTO

    Motori

    Morgan presenta la Midsummer Coupé, variante a tetto fisso della Midsummer realizzata con il...

    7 foto

    Skoda Peaq, ecco il nuovo suv elettrico a 7 posti

    Gianluca Sepe

    Audi A3, novità tecnologiche e restyling della quarta generazione

    Auto

    La berlina compatta della casa di Ingolstadt si rifà il look. Tecnologia più avanzata all'insegna...