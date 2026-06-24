Morgan Midsummer Coupé, nuova super esclusiva. FOTO

Morgan presenta la Midsummer Coupé, variante a tetto fisso della Midsummer realizzata con il contributo di Pininfarina. La produzione sarà limitata a nove esemplari, tutti personalizzabili: il prezzo non è stato comunicato, ma il modello è destinato a una clientela di collezionisti. L’arrivo è previsto nel 2026. Ecco le immagini
- La Morgan Midsummer Coupé sarà prodotta in nove esemplari. Il modello nasce come evoluzione a tetto fisso della Midsummer e rientra tra le vetture più esclusive annunciate di recente dalla Casa britannica.
- Il progetto è stato sviluppato con il contributo di Pininfarina, già coinvolta nella Midsummer roadster. La coupé mantiene l’impostazione classica di Morgan, ma introduce una carrozzeria chiusa e soluzioni pensate per una produzione molto limitata.
- Ogni esemplare della Midsummer Coupé potrà essere configurato dal cliente. La personalizzazione riguarda materiali, colori e finiture, secondo il programma dedicato alle vetture speciali di Morgan.
- La principale novità rispetto alla Midsummer è il tetto fisso. La scelta modifica il profilo della vettura e avvicina il modello a una coupé granturismo, pur mantenendo le proporzioni tipiche delle sportive Morgan.
- La Morgan Midsummer Coupé è attesa per il 2026. La produzione limitata a nove unità conferma il posizionamento del modello come vettura da collezione, più che come auto destinata a grandi numeri.
- Morgan non ha indicato il prezzo della Midsummer Coupé. La tiratura limitata a nove esemplari e il programma di personalizzazione collocano il modello tra le vetture più esclusive del marchio britannico.
- La coupé conserva diversi elementi stilistici legati alla tradizione Morgan, dalle proporzioni allungate ai passaruota pronunciati. Il modello affianca queste caratteristiche a un’impostazione più moderna della carrozzeria.
- Con la Midsummer Coupé, Morgan amplia la gamma delle sue serie speciali. La tiratura limitata e il coinvolgimento diretto dei clienti nella configurazione rendono ogni esemplare diverso dagli altri.