Auto, Parlamento Ue rinvia multe su emissioni: la procedura d'urgenza

Dopo lunghe trattative tra tutte le parti in causa, il Parlamento europeo riunito in plenaria a Strasburgo ha approvato l'attivazione della procedura di emergenza per la revisione mirata degli standard di emissioni di Co2 - che prevedono di non oltrepassare il limite di 93,6 grammi di CO2 per chilometro percorso a livello di flotta - per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri, che dovrebbe permettere alle case automobilistiche, se approvata, di rispettare gli obiettivi relativi alle emissioni climalteranti calcolandoli sul triennio 2025-2026-2027, anziché sulla base di ogni anno singolarmente inteso. La votazione sul merito della modifica proposta avverrà in plenaria giovedì 8 maggio. Calcolare la conformità sul triennio consente alle case auto di compensare eventuali ammanchi in uno o due anni incrementando le loro prestazioni negli altri anni successivi. La misura da modificare fa parte del pacchetto legislativo "Fit for 55", che mira a ridurre le emissioni di gas serra dell’Ue del 55% entro il 2030, per arrivare alla neutralità climatica nel 2050. Dopo un dialogo strategico con il settore automotive, la Commissione von der Leyen ha proposto un piano di azione, che prevede tra l'altro di allentare gli obiettivi di produzione di auto a emissioni zero per le case automobilistiche. I produttori rischiavano multe miliardarie, anche per via della difficoltà di vendere auto elettriche in Europa.