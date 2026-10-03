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Ex ministro Kiev: "Russia vuole distruggere nostra identità"

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Serhiy Kvit, ex ministro dell'Istruzione e della scienza del governo ucraino, accusa la Russia di voler sistematicamente distruggere l'identità culturale ucraina. L'intervista di Filippo Cappelli

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