Ex ministro Kiev: "Russia vuole distruggere nostra identità"

Serhiy Kvit, ex ministro dell'Istruzione e della scienza del governo ucraino, accusa la Russia di voler sistematicamente distruggere l'identità culturale ucraina. L'intervista di Filippo Cappelli
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