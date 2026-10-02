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Proteste Francia, manifestazioni studenti: scontri a Parigi

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Roghi, scontri, gas lacrimogeni, migliaia di fermi e danni per milioni di euro: non si placa la rivolta studentesca in Francia, degenerata per il secondo giorno in violenze e vandalismi. Mentre per martedì 6 ottobre è stato annunciato il "terzo atto" della mobilitazione che ormai infiamma l'intera République a sette mesi dal voto presidenziale. Mentre una ventina di campus sono stati chiusi e la protesta rischia di estendersi anche alle università. 

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