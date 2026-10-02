Stupro Cornell University, nominata procuratrice speciale

L'inchiesta riguarda alcuni studenti della Cornell University, ma ha riacceso il dibattito sulla gestione delle università Ivy League e sulla "Greek life", il sistema delle confraternite. La vicenda riguarda una ragazza che nel 2024 aveva denunciato uno stupro dopo aver riferito di essere stata costretta ad assumere ketamina e alcolici. Secondo quanto emerso, la polizia della Cornell avrebbe trasmesso alla Procura una versione incompleta della denuncia. La governatrice di New York ha affidato l'inchiesta alla procuratrice speciale Letitia James, duramente attaccata da Donald Trump.