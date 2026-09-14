Star Wars, a Tokyo la collezione da record prima dell'asta

A Tokyo sono esposti alcuni rari oggetti provenienti dall'universo di Star Wars, in vista dell'asta organizzata a novembre. Tra i pezzi più importanti ci sono la spada laser utilizzata da Darth Vader ne “L'Impero colpisce ancora” e “Il ritorno dello Jedi” e quella impiegata da Ray Park nei panni di Darth Maul. La mostra comprende anche costumi e altri oggetti di scena di Star Wars, oltre a cimeli di The Walking Dead, carte Pokémon e videogiochi vintage.
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