Cina, la confluenza dei fiumi dà origine ad acque bicolori

Un fenomeno naturale davvero suggestivo si è originato alla confluenza dei fiumi Akqi e Tekes nella contea di Zhaosu, nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina. Infatti i due fiumi scorrono fianco a fianco, separati da un confine cromatico nettamente definito, creando uno spettacolo naturale mozzafiato. Il fenomeno, causato dalle diverse densità e velocità di scorrimento dei due fiumi, fa sì che le acque limpide e quelle torbide rimangano stratificate su una distanza considerevole
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