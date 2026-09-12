Ucraina, raid russi su Odessa e Zaporizhzhia: 2 morti

Attacchi russi con missili e droni hanno colpito nella notte aree residenziali di Odessa e Zaporizhzhia. A Odessa almeno 23 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di cinque mesi, e un incendio ha devastato alcuni appartamenti di un palazzo. A Zaporizhzhia due persone sono morte: una donna di 64 anni e un uomo di 37. La sorella della donna è stata estratta viva dalle macerie.