Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, raid russi su Odessa e Zaporizhzhia: 2 morti

Mondo

Attacchi russi con missili e droni hanno colpito nella notte aree residenziali di Odessa e Zaporizhzhia. A Odessa almeno 23 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di cinque mesi, e un incendio ha devastato alcuni appartamenti di un palazzo. A Zaporizhzhia due persone sono morte: una donna di 64 anni e un uomo di 37. La sorella della donna è stata estratta viva dalle macerie.

Prossimi video

Ucraina, raid russi su Odessa e Zaporizhzhia: 2 morti

Mondo

Guerra Medioriente, Houthi conquistano stretto Bab El-Mandeb

Mondo

Zelensky: pronto a incontrare Putin al G20 di Miami

Mondo

Yemen, gli Houthi conquistano l'isola di Mayun

Mondo

Israele-Libano, rinviati a ottobre i colloqui a Roma

Mondo

Cile, commemorazione a 53 anni dal golpe contro Allende

Mondo