Cile, commemorazione a 53 anni dal golpe contro Allende

Centinaia di persone hanno manifestato a Santiago nel 53° anniversario del golpe militare dell'11 settembre 1973 che rovesciò Salvador Allende e portò al potere Augusto Pinochet. La commemorazione si svolge quest'anno sotto il nuovo governo conservatore di José Antonio Kast, criticato per le sue passate posizioni sul regime. Durante la dittatura oltre 3.200 persone furono uccise e 40mila subirono violazioni dei diritti umani.