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Alaska, 15enne salvo dopo tre giorni sulla barca rovesciata

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Un ragazzo di 15 anni è sopravvissuto per quasi tre giorni sopra una barca rovesciata nel mare di Bering, in Alaska. Individuato il 7 settembre da un aereo della Guardia costiera, è stato recuperato con sintomi di ipotermia dal peschereccio Northwest Explorer, vicino all’isola di San Lorenzo. Morti i due compagni di pesca: il fratello maggiore e un cugino. Secondo una parente, l’imbarcazione si era capovolta nella notte del 5 settembre.

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