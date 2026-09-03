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Raid russo a Odessa, centrato un palazzo di 21 piani

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Attacchi aerei russi hanno colpito la città portuale di Odessa, provocando il ferimento di almeno 17 persone, tra cui tre bambini, e danneggiando un edificio residenziale di 21 piani. Lo ha riferito su Telegram Serhiy Lysak, capo dell'amministrazione militare cittadina. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver colpito due navi cargo ucraine, strutture portuali e un deposito nel Mar Nero vicino a Odessa.

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