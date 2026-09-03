Filippine, esercitazioni a scuola in caso di sparatoria

Nelle scuole filippine si sono svolte esercitazioni di simulazione di un attacco armato: gli studenti si sono accovacciati sotto i banchi e hanno barricato le porte delle aule con sedie e tavoli. Si tratta di un’iniziativa nazionale volta a migliorare la preparazione delle scuole a seguito dei due tragici episodi di sparatorie avvenuti nel Paese nei mesi di giugno e agosto. Le esercitazioni, svolte nelle scuole pubbliche, hanno simulato uno scenario di attacco armato, con l’attivazione degli allarmi, gli studenti che si mettevano al riparo e gli agenti di polizia che si muovevano lungo i corridoi prima di scortare gli alunni in un luogo sicuro. Le squadre di pronto intervento hanno inoltre inscenato esercitazioni di evacuazione dei feriti, compreso il trasporto in ambulanza di finte vittime.