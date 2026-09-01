Ucraina, raid russo su Boryspil: diversi morti e feriti

Un attacco russo con missili e droni ha colpito Boryspil, nella regione di Kiev, provocando diversi morti e decine di feriti. I soccorritori hanno spento gli incendi, evacuato decine di residenti da un edificio danneggiato e soccorso persone rimaste sotto le macerie. La zona di Kiev è da giorni bersaglio di attacchi russi.
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