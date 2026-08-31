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Trump: Iran è finito, ma forse daremo colpo di grazia

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Nuova fiammata di tensione nello stretto di Hormuz: gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusati di piazzare mine, mentre Teheran avrebbe risposto con un lancio di missili verso Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Trump starebbe valutando attacchi limitati per impedire all'Iran di recuperare le proprie capacità missilistiche e radar, descrivendo il conflitto come già vinto, salvo poi ammettere che lo stretto è almeno parzialmente chiuso. Il vicepresidente Vance minimizza, parlando di un semplice monito a Teheran, e assicura sul fronte dei prezzi di petrolio e carburanti.

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