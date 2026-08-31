Londra celebra i 60 anni del Notting Hill Carnival

A Londra il Notting Hill Carnival ha festeggiato il suo 60esimo anniversario con sfilate, musica e abiti variopinti dedicati alla cultura caraibica. Nato nel 1966 per unire la comunità locale, l'evento è diventato il festival di strada più grande d'Europa. Per i partecipanti la manifestazione è un'occasione per celebrare la tradizione e divertirsi insieme.