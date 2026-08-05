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Indonesia, incendio devasta le pendici del monte Soputan

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Un vasto incendio boschivo ha devastato le pendici del monte Soputan, nella provincia indonesiana di Sulawesi Settentrionale. Le fiamme hanno già distrutto oltre 700 ettari di foreste e vegetazione, alimentate dalla siccità e dal forte vento. Vigili del fuoco, personale forestale e autorità locali sono impegnati nelle operazioni di spegnimento: gran parte del rogo è stata contenuta, ma alcuni focolai risultano ancora attivi nelle zone più difficili da raggiungere.

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