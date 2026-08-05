Indonesia, incendio devasta le pendici del monte Soputan

Un vasto incendio boschivo ha devastato le pendici del monte Soputan, nella provincia indonesiana di Sulawesi Settentrionale. Le fiamme hanno già distrutto oltre 700 ettari di foreste e vegetazione, alimentate dalla siccità e dal forte vento. Vigili del fuoco, personale forestale e autorità locali sono impegnati nelle operazioni di spegnimento: gran parte del rogo è stata contenuta, ma alcuni focolai risultano ancora attivi nelle zone più difficili da raggiungere.