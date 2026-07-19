Usa, proteste in 42 Stati contro i data center per l'AI

Oppositori della rapida espansione dei data center per l'intelligenza artificiale hanno organizzato 142 proteste in 42 Stati americani. L'associazione coordinatrice delle manifestazioni "HumansFirst" ha definito "inaccettabile" la crescita dei data center per l'AI. Ad Atlanta un gruppo di manifestanti ha protestato davanti al Campidoglio contro gli incentivi fiscali, il rumore, l'abbattimento di alberi e l'impatto locale delle strutture.
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