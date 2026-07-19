Missili russi su Kiev. Ucraina colpisce deposito russo

Missili russi hanno colpito Kiev e la regione circostante nelle prime ore del 19 luglio, causando la morte di almeno una persona e il ferimento di altre nove. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è trattato di "uno dei più grandi attacchi con missili balistici" contro Kiev, lanciando oltre 40 missili di vario tipo, in gran parte diretti contro la capitale, insieme a 120 droni d'attacco. Nel mirino sono finite anche infrastrutture del porto di Yuzhny, nella regione di Odessa. D’altro canto, le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. A seguito degli attacchi nella notte, nella capitale ucraina sono divampati incendi: alcuni in particolare hanno colpito un dormitorio, un complesso residenziale e un supermercato. La mattina del 19 luglio erano in corso le operazioni di sgombero delle macerie dalle abitazioni gravemente danneggiate. Le squadre di soccorso hanno lavorato tutta la mattina per spegnere gli incendi e rimuovere le macerie dalle strade residenziali. D’altra parte, nel corso della mattinata, le sirene antiaeree hanno spinto i residenti e le squadre di soccorso a rifugiarsi nuovamente nei centri di accoglienza, proprio mentre erano in atto le operazioni di sgombero a seguito degli attacchi missilistici russi avvenuti durante la notte.