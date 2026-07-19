Incendi in Spagna, 9mila ettari bruciati a La Mierla

I vigili del fuoco dell’Unità Militare di Emergenza spagnola hanno contrastato l’incendio di La Mierla per tutta la notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio, mentre le fiamme continuavano a propagarsi nella Spagna centrale. L’incendio ha bruciato almeno 9.000 ettari e ha costretto 16 comuni a evacuare temporaneamente i propri residenti: la decisione ha interessato circa 700 persone. Forti raffiche di vento hanno ostacolato gli sforzi per tenere sotto controllo le fiamme, hanno affermato le autorità. Il governo regionale di Castiglia-La Mancia ha dichiarato lo stato di emergenza di livello 2, indicando che l’incendio rappresenta una minaccia per le aree popolate e le infrastrutture chiave.
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