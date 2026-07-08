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Missili russi sull'Ucraina, diversi morti in varie città

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Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina. Missili hanno colpito Kiev e Kharkiv causando diverse vittime e numerosi feriti. Nella capitale è morta una donna, mentre a Kharkiv un missile ha centrato un edificio residenziale. I bombardamenti hanno inoltre provocato incendi e gravi danni alle strutture colpite.

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