Vasto incendio in Catalogna, in 43mila confinati in casa

Un violento incendio boschivo fuori controllo sta devastando la provincia di Girona, in Catalogna, spinto da forti venti di tramontana. Il denso fumo ha costretto le autorità a disporre il confinamento in casa per 43mila residenti di 11 comuni dell'Empordà e della Costa Brava. Anche 150 bambini che stavano partecipando a un campo estivo sono bloccati in una casa vacanze, mentre diverse zone abitate nell'entroterra sono state evacuate.
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