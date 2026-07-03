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Vasto incendio in Catalogna, in 43mila confinati in casa

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Un violento incendio boschivo fuori controllo sta devastando la provincia di Girona, in Catalogna, spinto da forti venti di tramontana. Il denso fumo ha costretto le autorità a disporre il confinamento in casa per 43mila residenti di 11 comuni dell'Empordà e della Costa Brava. Anche 150 bambini che stavano partecipando a un campo estivo sono bloccati in una casa vacanze, mentre diverse zone abitate nell'entroterra sono state evacuate.

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