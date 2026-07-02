Thailandia, 11enne al volante travolge processione: 8 morti

Almeno otto monaci buddisti sono morti e più di dieci sono rimasti feriti nella provincia di Mukdahan, nel nord-est della Thailandia. Un bambino di 11 anni ha preso il pickup dei genitori senza permesso e, perdendo il controllo del veicolo, ha travolto una processione di trentacinque monaci e cinque fedeli laici. Dopo aver sequestrato il mezzo, il capo della polizia locale Pairoj Thaiphutsa ha convocato i genitori dell'11enne per capire chi fosse responsabile della sua sorveglianza e avviare l'iter legale.