Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Thailandia, 11enne al volante travolge processione: 8 morti

Mondo

Almeno otto monaci buddisti sono morti e più di dieci sono rimasti feriti nella provincia di Mukdahan, nel nord-est della Thailandia. Un bambino di 11 anni ha preso il pickup dei genitori senza permesso e, perdendo il controllo del veicolo, ha travolto una processione di trentacinque monaci e cinque fedeli laici. Dopo aver sequestrato il mezzo, il capo della polizia locale Pairoj Thaiphutsa ha convocato i genitori dell'11enne per capire chi fosse responsabile della sua sorveglianza e avviare l'iter legale.

Prossimi video

Guerra Ucraina, almeno 20 morti in raid russi su Kiev, decine i feriti

Mondo

Thailandia, 11enne al volante travolge processione: 8 morti

Mondo

Arrestate le due persone salite sull'Empire State Building

Mondo

Caso lefebvriani, ufficializzato decreto di scomunica

Mondo

L'ambasciatrice venezuelana in Italia: "2295 persone decedute nel sisma"

Mondo

Anniversario ritorno a madrepatria, 2mila droni a Hong Kong

Mondo