Sisma Venezuela, uomo salvato dopo 8 giorni sotto le macerie

Hernan Gil, guardia giurata di 43 anni, è stato estratto vivo dalle macerie a La Guaira, in Venezuela, dopo otto giorni sotto la cabina di un edificio crollato a causa del violento terremoto che ha devastato il Paese. Squadre di soccorso di una decina di Paesi hanno scavato per giorni per liberarlo, fornendogli acqua e aria tramite sonde. Per raggiungere e liberare l'uomo, i soccorritori hanno scavato un tunnel con un martello pneumatico. Dopo il salvataggio, l'uomo è stato portato in ospedale a Caracas.