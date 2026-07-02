Sky Cube 2/7 - Da dove arrivano i soldi di Trump presidente?

Nel primo anno alla Casa Bianca Donald Trump ha incassato oltre 1,4 miliardi di dollari dalle criptovalute. Complessivamente, nel 2025, il presidente degli Stati Uniti ha guadagnato più di 2 miliardi di dollari. Da dove arrivano questi soldi e quanto pesa il conflitto di interessi? Nello Sky Cube Stefania Pinna affronta il tema con il vicedirettore di Sky TG24 Alessandro Marenzi e il corrispondente dagli Stati Uniti Federico Leoni