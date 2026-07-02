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Sky Cube 2/7 - Da dove arrivano i soldi di Trump presidente?

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Nel primo anno alla Casa Bianca Donald Trump ha incassato oltre 1,4 miliardi di dollari dalle criptovalute. Complessivamente, nel 2025, il presidente degli Stati Uniti ha guadagnato più di 2 miliardi di dollari. Da dove arrivano questi soldi e quanto pesa il conflitto di interessi? Nello Sky Cube Stefania Pinna affronta il tema con il vicedirettore di Sky TG24 Alessandro Marenzi e il corrispondente dagli Stati Uniti Federico Leoni

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