Nel primo anno alla Casa Bianca Donald Trump ha incassato oltre 1,4 miliardi di dollari dalle criptovalute. Complessivamente, nel 2025, il presidente degli Stati Uniti ha guadagnato più di 2 miliardi di dollari. Da dove arrivano questi soldi e quanto pesa il conflitto di interessi? Nello Sky Cube Stefania Pinna affronta il tema con il vicedirettore di Sky TG24 Alessandro Marenzi e il corrispondente dagli Stati Uniti Federico Leoni
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Sky Cube 2/7 - Da dove arrivano i soldi di Trump presidente?
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