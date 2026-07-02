Francia, incendi nel sud dopo l'ondata di caldo

Diversi incendi stanno interessando il sud della Francia dopo la recente ondata di caldo che ha colpito l'Europa. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione resa particolarmente secca dalle alte temperature, hanno già devastato oltre 1.200 ettari. Il rogo più esteso è in corso nel dipartimento dell'Aude, vicino al confine con la Spagna, dove sono al lavoro oltre 800 vigili del fuoco. Nella zona di Marsiglia altri incendi sono stati contenuti, mentre nei pressi di Fréjus oltre 2.000 persone sono state evacuate in via precauzionale da alcuni campeggi. Le autorità meteo avvertono che una nuova ondata di caldo potrebbe aumentare ulteriormente il rischio di incendi nei prossimi giorni.