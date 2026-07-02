Anniversario ritorno a madrepatria, 2mila droni a Hong Kong

Una flotta di 2.026 droni ha illuminato il cielo sopra il lungomare di Hung Hom New per celebrare il ventinovesimo anniversario del ritorno di Hong Kong alla Cina. Lo spettacolo ha incantato gli spettatori presenti con formazioni a tema spaziale, studiate sia per ricordare la ricorrenza, sia per sottolineare le crescenti capacità e lo sviluppo nel comparto aerospaziale.