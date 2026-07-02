Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Google, confermata multa Ue da 4,1 miliardi di euro

Mondo

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato la multa da 4,1 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante attraverso il sistema operativo Android. Secondo la Commissione europea, l'azienda imponeva ai produttori di smartphone di preinstallare Google Search, il browser Chrome e il Play Store, ostacolando la concorrenza. La decisione rappresenta una nuova vittoria per Bruxelles nella regolamentazione delle grandi piattaforme tecnologiche e potrebbe aprire la strada ad altre sanzioni nei confronti del gruppo statunitense.

Prossimi video

Anniversario ritorno a madrepatria, 2mila droni a Hong Kong

Mondo

Google, confermata multa Ue da 4,1 miliardi di euro

Mondo

Francia, incendi nel sud dopo l'ondata di caldo

Mondo

Ucraina, inferno su Kiev. Zelensky: licenza per i Patriot

Mondo

India, piogge monsoniche allagano Mumbai

Mondo

Kiev, attacco con missili e droni russi causa morti e feriti

Mondo