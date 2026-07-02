Arrestate le due persone salite sull'Empire State Building

Le immagini riprese dalle telecamere indossate dagli agenti del dipartimento di polizia di New York mostrano l'arresto di una delle due persone che mercoledì 1° luglio si sono arrampicate in cima all'Empire State Building. Il filmato mostra un agente, assicurato da un'imbracatura, che sale su una scala vicino alla cima, dove incontra uno degli intrusi. Si sente l'agente dire: "Non potete stare qui". Lei risponde: "Non parlo inglese", e in seguito afferma che i due sono russi. L'agente l'ammanetta e il video termina prima che l'altro intruso venga fermato. Secondo quanto riportato da CBS New York , gli intrusi sembravano essere una donna e un uomo con indosso delle maschere che reggevano uno striscione con la scritta "Quando il potere dell'amore batte l'amore per il potere, il mondo conosce la pace", una citazione attribuita a Jimi Hendrix. La polizia di New York ha avvertito i residenti di aspettarsi chiusure stradali nei pressi della 5th Avenue e della 34th Street, dove si trova l'Empire State Building, a causa di operazioni di polizia. Credits: Joseph Solano e NYPD via Storyful