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India, piogge monsoniche allagano Mumbai

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Le piogge monsoniche hanno provocato allagamenti e gravi disagi a Mumbai. Strade e marciapiedi sono stati sommersi dall'acqua, mentre il forte vento ha abbattuto diversi alberi. Il servizio meteorologico indiano ha diramato un'allerta rossa per le precipitazioni intense registrate in alcune aree della città. Diversi residenti denunciano la mancata manutenzione del sistema di drenaggio e delle strade in vista della stagione dei monsoni. Le forti piogge arrivano dopo che l'India ha registrato il quinto mese di giugno più secco dall'inizio delle rilevazioni meteorologiche, nel 1901.

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