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Terremoto in Venezuela, veglia per le vittime a Caracas

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I cittadini si sono riuniti a Caracas per una veglia in memoria delle vittime del terremoto in Venezuela. Durante la cerimonia all'Università Santa María sono stati ricordati i morti e le migliaia di dispersi causati dalle due scosse del 24 giugno.

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