Sisma Venezuela, bimbo di 3 anni salvato dopo 6 giorni

Un bambino di tre anni è stato estratto vivo dalle macerie dell'edificio "Los Corales Garden 1" a La Guaira, in Venezuela. Il minore è rimasto intrappolato per sei giorni dopo il devastante doppio terremoto che ha colpito il Paese il 24 giugno. Il salvataggio è stato eseguito da una missione di soccorso giordana, poi il bimbo è stato trasportato in ospedale per ricevere tutte le cure mediche necessarie.
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