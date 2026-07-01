Sky Cube 1/7 - Scisma lefebvriani, che effetti sulla Chiesa?

Nonostante l'appello di Papa Leone XIV all'unità, i Lefebvriani non si sono fermati: ad Econe, in Svizzera, sono stati consacrati quattro nuovi vescovi. Un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa cattolica. Che cosa accadrà adesso? Nello Sky Cube Tonia Cartolano affronta la questione con Laura Ceccherini e con la vaticanista Giovanna Chirri
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