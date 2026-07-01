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Romania, violento temporale: un morto e allagamenti

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Un violento temporale ha colpito Bucarest e altre 20 contee della Romania, causando la morte di una persona e ingenti danni. Nella capitale si sono registrate quasi 2.000 richieste di soccorso, con diverse stazioni della metropolitana allagate, mentre vigili del fuoco e soccorritori sono intervenuti per evacuare abitazioni, prosciugare le strade e rimuovere alberi e detriti. Il maltempo è arrivato dopo giorni di caldo estremo con temperature oltre i 40 gradi.

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