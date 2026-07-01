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Spagna, incendio in Aragona: oltre 100 vigili in azione

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Proseguono le operazioni per domare il vasto incendio boschivo scoppiato martedì 30 giugno nella regione spagnola dell'Aragona. Le fiamme hanno già interessato circa 2.200 ettari e sul posto sono impegnati oltre 100 uomini e una quarantina di mezzi dell'Unità Militare di Emergenza. Chiusa una strada, ma al momento non sono state disposte evacuazioni.

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