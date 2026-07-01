Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Attacco russo a Snihurivka, in fiamme un negozio

Mondo

Un attacco russo effettuato con un drone ha provocato un vasto incendio all'interno di un negozio di ferramenta nella città ucraina di Snihurivka, nella regione di Mykolaiv. I servizi di emergenza locali hanno schierato venti vigili del fuoco e cinque veicoli per spegnere le fiamme. Le autorità locali hanno riferito che non ci sono state vittime.

Prossimi video

Spagna, incendio in Aragona: oltre 100 vigili in azione

Mondo

Chi sono i lefebvriani, quanti sono e cosa pensano

Mondo

Caldo in Europa, Commissione Ue: Neutrali su aria condizionata

Mondo

Chi sono i lefebvriani, quanti sono e cosa pensano

Mondo

Ondata di caldo in Europa, Oms: Continente che si sta riscaldando più velocemente

Mondo

"La notte di David": il legame assoluto tra due fratelli

Mondo