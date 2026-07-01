Attacco russo a Snihurivka, in fiamme un negozio

Un attacco russo effettuato con un drone ha provocato un vasto incendio all'interno di un negozio di ferramenta nella città ucraina di Snihurivka, nella regione di Mykolaiv. I servizi di emergenza locali hanno schierato venti vigili del fuoco e cinque veicoli per spegnere le fiamme. Le autorità locali hanno riferito che non ci sono state vittime.
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