Venezuela, crolla complesso residenziale costruito da Chávez

Un grande complesso residenziale del programma di edilizia popolare Misión Vivienda, voluto dall'ex presidente Hugo Chávez, è crollato a Caraballeda, nello Stato venezuelano di La Guaira, in seguito ai due terremoti del 24 giugno. Gli appartamenti erano stati assegnati a molte famiglie rimaste senza casa dopo le gravi alluvioni del 2010. Secondo le autorità venezuelane, il sisma ha provocato circa 1.500 vittime e il crollo completo di 189 edifici, soprattutto tra Caracas e La Guaira.