Un grande complesso residenziale del programma di edilizia popolare Misión Vivienda, voluto dall'ex presidente Hugo Chávez, è crollato a Caraballeda, nello Stato venezuelano di La Guaira, in seguito ai due terremoti del 24 giugno. Gli appartamenti erano stati assegnati a molte famiglie rimaste senza casa dopo le gravi alluvioni del 2010. Secondo le autorità venezuelane, il sisma ha provocato circa 1.500 vittime e il crollo completo di 189 edifici, soprattutto tra Caracas e La Guaira.
Prossimi video
Scoperto in Danimarca un grande sito tessile vichingo
Mondo
Incendio nella zona di esclusione di Chernobyl
Mondo
Esplosione Monaco, procuratore: è stato un tentato omicidio
Mondo
Trump e i 250 anni degli Usa: un'America a sua immagine
Mondo
Venezuela, crolla complesso residenziale costruito da Chávez
Mondo
Europa-Russia, viaggio tra i russofoni dei Paesi baltici
Mondo
Terremoto Venezuela, 12enne salvato dopo 5 giorni
Mondo