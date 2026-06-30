Sudafrica, proteste contro l'immigrazione irregolare

Migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città del Sudafrica, tra cui Johannesburg e Durban, per protestare contro l'immigrazione irregolare. Gli organizzatori chiedono al governo di rafforzare i controlli alle frontiere e aumentare le espulsioni, sostenendo che gli immigrati senza documenti contribuiscano alla criminalità e mettano sotto pressione servizi pubblici e occupazione. Le manifestazioni si sono svolte in un clima di forte tensione, dopo episodi di violenza xenofoba registrati nel Paese negli ultimi anni.
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