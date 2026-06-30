Usa, lanciano pallina al cane... ma la ruba un pesce

A Owensboro, nel Kentucky, un pesce ha preso in bocca una pallina lanciata a un cane in uno stagno. Incapace di nuotare correttamente e rimasto a galla proprio a causa della pallina incastrata, il pesce è stato recuperato in acqua e aiutato a liberarsi dalla proprietaria del cane.
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