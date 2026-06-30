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Scoperto in Danimarca un grande sito tessile vichingo

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Gli archeologi del Moesgaard Museum hanno portato alla luce, nei pressi di Aarhus, in Danimarca, un vasto insediamento dell'età vichinga specializzato nella produzione di tessuti. Gli scavi hanno restituito decine di laboratori seminterrati, pesi da telaio, fusaiole, monete, perle e frammenti d'argento, testimonianze di un importante centro produttivo e commerciale che, secondo gli studiosi, poteva estendersi fino a 100.000 metri quadrati.

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