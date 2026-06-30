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Incendio nella zona di esclusione di Chernobyl

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Proseguono le operazioni per domare un vasto incendio boschivo nella zona di esclusione attorno all'ex centrale nucleare di Chernobyl, nel nord dell'Ucraina. Oltre 200 soccorritori e decine di mezzi specializzati sono impegnati per contenere le fiamme. Le autorità ucraine affermano che i livelli di radioattività sono costantemente monitorati e rimangono entro i limiti di sicurezza. Secondo l'Istituto idrometeorologico ucraino, il fumo dell'incendio ha raggiunto anche l'area di Kiev, con un peggioramento della qualità dell'aria e della visibilità, e potrebbe tornare verso la capitale se cambieranno i venti.

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