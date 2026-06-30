Incendio nella zona di esclusione di Chernobyl

Proseguono le operazioni per domare un vasto incendio boschivo nella zona di esclusione attorno all'ex centrale nucleare di Chernobyl, nel nord dell'Ucraina. Oltre 200 soccorritori e decine di mezzi specializzati sono impegnati per contenere le fiamme. Le autorità ucraine affermano che i livelli di radioattività sono costantemente monitorati e rimangono entro i limiti di sicurezza. Secondo l'Istituto idrometeorologico ucraino, il fumo dell'incendio ha raggiunto anche l'area di Kiev, con un peggioramento della qualità dell'aria e della visibilità, e potrebbe tornare verso la capitale se cambieranno i venti.